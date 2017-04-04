Стационар №1 закрывается в Полевском через несколько месяцев

Закрытие больницы связано с оптимизацией здравоохранения, пишет Ystav. Как стало известно, на освобождающееся здание уже есть покупатели. Пациентов планируют размещать в городской больнице, где проходят лечение люди с различными заболеваниями, в частности с пневмонией. Изоляции больных с вирусными заболеваниями и посетителей дневного стационара не будет, что нарушает законодательство.