Стационар №1 закрывается в Полевском через несколько месяцев
4 апреля 2017, 09:30Здоровье и экология
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В Полевском в ближайшее время планируют закрыть стационар, располагающийся в южной части города. Там оказывают неотложную, терапевтическую, кардиологическую и другие виды медицинской помощи жителям Полевского и близлежащих населенных пунктов.
Закрытие больницы связано с оптимизацией здравоохранения, пишет Ystav. Как стало известно, на освобождающееся здание уже есть покупатели. Пациентов планируют размещать в городской больнице, где проходят лечение люди с различными заболеваниями, в частности с пневмонией. Изоляции больных с вирусными заболеваниями и посетителей дневного стационара не будет, что нарушает законодательство.
При этом, как сообщают граждане, такие изменения одобрил Роспотребнадзор. Горожане направили письма в РПН, городскую и областную думу, Общественную палату. Ответа пока ни из одной инстанции они не получили.
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