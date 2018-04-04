184 человека с ОВЗ были трудоустроены в Нижнем Тагиле за 2017 год

За 2017 года в Нижнем Тагиле единовременное пособие получили 893 семьи, воспитывающие детей с проблемами здоровья, была оказана помощь 133 тагильчанам, находящимся на программном гемодиализе, и 21 слабовидящий ребёнок получил выплаты из городского бюджета.



По данным центра занятости, в 2017 году изъявили желание работать 459 граждан с инвалидностью, из них 184 человека были трудоустроены. Каждый гражданин, желающий трудоустроиться, получил услуги профориентации, психологической поддержки, социальной адаптации и профессионального обучения, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.



В планах на 2018 год стоит создание условий для трудоустройства, профессиональной реабилитации и дистанционного обучения данной категории тагильчан. Важным вопросом является организация безбарьерной среды на объектах социальной инфраструктуры города. В июле 2018 года совет по делам инвалидов проведёт выездное совещание в местном отделении Всероссийского общества слепых.