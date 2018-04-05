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Новости Нижнего Тагила

Экологический конгресс стартовал в Екатеринбурге

5 апреля 2018, 00:25Добавить новость
безопасность,вода,город,Екатеринбург,здоровье,чиновники,экология
Третий Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов» начался в областной столице 4 апреля.

В течение двух дней специалисты из России, Китая, Белоруссии и Казахстана будут разбирать вопрос внедрения «зеленой экономики», значимость волонтерской работы, экологически устойчивую архитектуру и многое другое. На конгрессе ожидается более 1 тысячи участников.

Министр экологии Свердловской области Алексей Кузнецов подметил, что за последнюю пятилетку вредных выбросов в атмосферу стало на 17% меньше, а сброс грязных вод - на 20%.

В рамках конгресса Алексея Кузнецова и гендиректора СУМЗА Багира Абдулазизова наградили медалями Ломоносова «За вклад в науку и экологию», пишут «Вечерние ведомости».

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