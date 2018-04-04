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Новости Нижнего Тагила

Предприятие в Слободо-Туринске незаконно размещало свалки из снега вблизи домов

4 апреля 2018, 06:35Добавить новость
закон,здоровье,нарушение,проверка,прокуратура,Свердловская область,экология,снежные полигоны,жилые дома
Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие «Трэффик» в Слободо-Туринске подозревается в незаконном создании снежных «сухих» свалок вблизи жилых домов. Нарушения экологического законодательства выявила прокуратура в ходе надзорных мероприятий.

В соответствии с действующим законодательством места размещения снежных «сухих» свалок должны обсуждаться с районными органами санитарно-эпидемиологического надзора. Должны учитываться конкретные местные условия, необходимо исключить возможность негативного влияния на окружающую среду.

С 1 по 12 марта прокуратура Слободо-Туринска установила, что муниципальное предприятие «Трэффик» осуществляло вывоз снега на участок вблизи жилых домов. Места размещения свалок не были согласованы с районным отделом Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Против юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ. Также представление об устранении нарушений федерального закона было вынесено в адрес главы муниципального образования. Районная прокуратура держит на контроле рассмотрение актов прокурорского реагирования.

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