Внедрение «зеленой экономики» ожидается в Свердловской области

В течение двух дней специалисты из России, Китая, Белоруссии и Казахстана будут разбирать вопрос внедрения «зеленой экономики», значимость волонтерской работы, экологически устойчивую архитектуру и многое другое. На конгрессе ожидается более 1 тысячи участников.

Министр экологии Свердловской области Алексей Кузнецов подметил, что за последнюю пятилетку вредных выбросов в атмосферу стало на 17% меньше, а сброс грязных вод - на 20%.

В рамках конгресса Алексея Кузнецова и гендиректора СУМЗА Багира Абдулазизова наградили медалями Ломоносова «За вклад в науку и экологию», пишут «Вечерние ведомости».