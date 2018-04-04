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Новости Нижнего Тагила

Выброс диоксида азота зафиксирован в Свердловской области

4 апреля 2018, 12:15Добавить новость
город,Екатеринбург,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,Первоуральск,Верхняя Пышма,Министерство природных ресурсов,выбросы
3 апреля в Свердловской области установлено превышение содержания диоксида азота в воздухе. В Нижнем Тагиле приемлемое количество вещества в атмосфере в 1,3 раза превышает норму.

Министерство природных ресурсов и экологии сообщает, что в нескольких городах региона допустимая среднесуточная концентрация диоксида азота была превышена. В Нижнем Тагиле концентрация вещества была в 1,3 раза выше приемлемой.

В Екатеринбурге допустимый показатель превышен в 1,8 раза. В Верхней Пышме – в 2 раза.

«Вечерний Екатеринбург» отмечает, что самую большую тревогу вызывает Первоуральск. 3 апреля в Первоуральске допустимое содержание сразу двух веществ в воздухе – диоксида азота и сероводорода – было выше нормы в 1,5 раза.

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