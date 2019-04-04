Более 10 тысяч свердловчан пострадали от укусов животных в 2018 году
Сегодня, 09:02Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области за 2018 год зафиксировано более 10 тысяч случаев укуса людей животными, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
Более 10 тысяч случаев укуса животными зарегистрировано в минувшем году, из них 265 случаев - укусы дикими животными. 28% пострадавших - дети до 14 лет. За первые три месяца 2019 года от укусов животных пострадали 1,6 тысячи человек, официально зарегистрировано 15 случаев укусов дикими животными.
Помимо стандартных укусов кошек и собак, встречаются случаи травмирования от укусов коровы, лошадей и мелкого рогатого скота.
Наиболее опасные последствия для людей от укусов животных несет бешенство. Чаще всего заболевание встречается у диких животных. В 2018 году в области зарегистрировано девять случаев заболевания бешенством, как среди диких, так и домашних животных. В текущем году лабораторно подтверждено два случая бешенства у животных.
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