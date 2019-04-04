Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Более 10 тысяч свердловчан пострадали от укусов животных в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
47517210391 f0673210a0 o

Более 10 тысяч свердловчан пострадали от укусов животных в 2018 году

Сегодня, 09:02Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте
также
Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»
Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь
Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки