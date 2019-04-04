Более 10 тысяч свердловчан пострадали от укусов животных в 2018 году

Более 10 тысяч случаев укуса животными зарегистрировано в минувшем году, из них 265 случаев - укусы дикими животными. 28% пострадавших - дети до 14 лет. За первые три месяца 2019 года от укусов животных пострадали 1,6 тысячи человек, официально зарегистрировано 15 случаев укусов дикими животными.

Наиболее опасные последствия для людей от укусов животных несет бешенство. Чаще всего заболевание встречается у диких животных. В 2018 году в области зарегистрировано девять случаев заболевания бешенством, как среди диких, так и домашних животных. В текущем году лабораторно подтверждено два случая бешенства у животных.