Пенсионерка с больной ногой ползком выбиралась из травмпункта Первоуральска
В Первоуральске из-за неработающего подъемника пенсионерка ползком по лестнице выбиралась из травмпункта, пишет портал Е1.
Как сообщил автор видео, на котором пожилая женщина с перевязанной ногой ползком спускается по ступенькам, инцидент произошел в больнице Первоуральска, где некоторое время не работает подъемник. Со слов мужчины, он обращался в справочную, где ему не смогли назвать точных сроков ремонта подъемного механизма.
Однако в медучреждении оказались удивлены, что такая ситуация могла произойти. Главврач больницы Николай Шайдуров сказал, что подъемник работает, помимо этого, в больнице есть специальные кресла, предназначенные для подъема по лестнице.
Я не знаю как это получилось, почему она так. У нас для таких маломобильных пациентов сделан подъемник. Есть указатели, где видно, что вход с другой стороны. Там стоит колясочка. Люди выделены на это дело — лифтеры обученные,пояснил медик.