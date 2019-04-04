Пенсионерка с больной ногой ползком выбиралась из травмпункта Первоуральска

Как сообщил автор видео, на котором пожилая женщина с перевязанной ногой ползком спускается по ступенькам, инцидент произошел в больнице Первоуральска, где некоторое время не работает подъемник. Со слов мужчины, он обращался в справочную, где ему не смогли назвать точных сроков ремонта подъемного механизма.

Видео Видео: Инцидент Первоуральск

Однако в медучреждении оказались удивлены, что такая ситуация могла произойти. Главврач больницы Николай Шайдуров сказал, что подъемник работает, помимо этого, в больнице есть специальные кресла, предназначенные для подъема по лестнице.