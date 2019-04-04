Свердловская область проводит подготовку к сезону паводков
Сегодня, 15:37Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
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44 стационарных гидропоста Уральской гидрометеослужбы ежедневно передают в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области данные о повышении уровня воды, сообщает департамент информационной политики региона.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области прошли четыре противопаводковые подкомиссии, на которых были рассмотрены отчеты о готовности муниципалитетов, которые располагаются на шести паводкоопасных направлениях. Отчеты по еще одному направлению будут рассмотрены 5 апреля.
Незначительное повышение уровня воды отмечено только в реке Пышма. Сотрудники МЧС региона проводят профилактические мероприятия в рамках подготовки к сезону. В частности, производится подрыв и распил льда около мостовых сооружений во избежание образования заторов на опасных участках рек.
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