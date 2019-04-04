Свердловская область проводит подготовку к сезону паводков

В Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области прошли четыре противопаводковые подкомиссии, на которых были рассмотрены отчеты о готовности муниципалитетов, которые располагаются на шести паводкоопасных направлениях. Отчеты по еще одному направлению будут рассмотрены 5 апреля.