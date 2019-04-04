Свердловские врачи поделились опытом внедрения IT в медицине

Начиная с 2019 года в России планируется внедрение единой информационной медицинской системы (МИС) во все медучреждения страны. Данная система направлена не только на накопление и упорядочение информации, но и будет оказывать врачам помощь и информационную поддержку.

Заведующий приемным отделением Областного перинатального центра поделился практическими знаниями о разработке информационных проектов, технологий систем поддержки принятия врачебных решений, применяемых на базе медучреждения.

В Свердловской области уже работает такая программа - «Региональный акушерский мониторинг». За время ее функционирования удалось увеличить качество и доступность оказываемой на территории региона медицинской помощи.