Число заболевших коронавирусом в Свердловской области возросло до 40 человек
Сегодня, 14:20Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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За последние сутки, по данным «Стопкоронавирус.рф», в Свердловской области зафиксирован еще один случай заражения. Теперь общее количество заболевших увеличилось до 40.
Сюжеты: Коронавирус
В России число новых заражений за последние сутки составляет 582 человека, 434 из них — в Москве.
По последним данным в России 4 731 заболевших. Количество излечившихся за последние сутки увеличилось на 52 и теперь составляет 333 человека (из них пятеро в Свердловской области), 43 умерло (из них 9 за последние сутки). Всего было проведено 639 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Карта распространения коронавируса в России
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