Россиянам разрешили посещать гипермаркеты в период изоляции

По данным министерства, такая мера необходима для того, чтобы снизить поток покупателей в магазины «у дома» и рассредоточить их по разным торговым точкам.

При этом, отмечают в Минпромторге, необходимо обеспечить во всех магазинах, в независимости от формата, соблюдение санитарных норм и дистанции между покупателями.

Кроме того, для снижения нагрузки на магазины регионам нельзя допускать закрытия розничных ярмарок и рынков.