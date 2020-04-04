Россиянам разрешили посещать гипермаркеты в период изоляции
Сегодня, 18:11Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
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В Минпромтоге РФ разъяснили, что в период изоляции граждане могут посещать не только близлежащие магазины, но и гипермаркеты, которые расположены в отдалении от места проживания, пишет РИА Новости.
Сюжеты: Коронавирус
По данным министерства, такая мера необходима для того, чтобы снизить поток покупателей в магазины «у дома» и рассредоточить их по разным торговым точкам.
При этом, отмечают в Минпромторге, необходимо обеспечить во всех магазинах, в независимости от формата, соблюдение санитарных норм и дистанции между покупателями.
Кроме того, для снижения нагрузки на магазины регионам нельзя допускать закрытия розничных ярмарок и рынков.
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