В Нижнем Тагиле случаев коронавируса не зафиксировано
Сегодня, 14:54Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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По последним данным в Нижнем Тагиле по-прежнему все благополучно. На сегодняшний день в городе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Отметим, что в Свердловской области за последние сутки зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом. Теперь общее количество заболевших увеличилось до 40 человек. В России число зараженных за последние сутки составляет 582 человека, 434 из них в Москве. Общее количество заболевших составляет 4 731 человека. Из них 333 выздоровели.
В связи с этим напоминаем, что по указу президента Владимира Путина, все граждане старше 65 лет должны строго соблюдать режим самоизоляции и при необходимости пользоваться услугами горячей линии администрации.
Также президент России сообщил о продлении выходных дней в связи с эпидемией до 30 апреля.
Карта распространения коронавируса в России
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