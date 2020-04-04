В Нижнем Тагиле случаев коронавируса не зафиксировано

Отметим, что в Свердловской области за последние сутки зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом. Теперь общее количество заболевших увеличилось до 40 человек. В России число зараженных за последние сутки составляет 582 человека, 434 из них в Москве. Общее количество заболевших составляет 4 731 человека. Из них 333 выздоровели.