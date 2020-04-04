Врачам больницы № 40 в Екатеринбурге предложат заселиться в отель

В настоящий момент властями города подбирается подходящая гостиница. Мэр города Александр Высокинский говорит о том, что уровень отеля должен быть высоким, с хорошими условиями проживания. Также сообщается о том, что врачей поставят на питание из резервов бюджета.

Переездом смогу воспользоваться и сотрудники больницы № 40 и фельдшеры скорой помощи. По словам мэра, об этом попросили сами медики, выражая опасения, что могут принести вирус домой.

Переживания медработников не беспочвенны: у главного врача Коммунарки Дениса Проценко подтвержден диагноз коронавируса. Его состояние на сегодня удовлетворительное. Он подтвердил, что болен, но чувствует себя нормально.