Жители Екатеринбурга во время самоизоляции спасают животных экоцентра

Животные питались в основном пищевыми отходами школ и дошкольных учреждений. В возникшей ситуации, когда все школы, детские сады и птичьи рынки закрылись, животные центра остались без пропитания. Сотрудники по возможности приносили овощи, каши, крупу.

После размещения в сети сообщения о бедствии в центр было принесено большое количество сухого корма, овощей, круп и других подарков.

Мы не ожидали, что будет такой отклик! Мы это сообщение рассылали просто свои знакомым, чтобы они чем-то помогли, но люди начали звонить со всего города. Шли целый день семьями и еще в понедельник обещают принести корм,рассказала директор центра Наталья Ерохина.

Сотрудники говорят, что теперь еды животным хватит до лета.