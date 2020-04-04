Жители Екатеринбурга во время самоизоляции спасают животных экоцентра
Екатеринбургский экоцентр «Рифей» из-за сложившейся ситуации с коронавирусом едва не остался без продуктов для животных. После сообщения в WhatsApp силами неравнодушных жителей животные были спасены, рассказывает интернет-портал E1.
Животные питались в основном пищевыми отходами школ и дошкольных учреждений. В возникшей ситуации, когда все школы, детские сады и птичьи рынки закрылись, животные центра остались без пропитания. Сотрудники по возможности приносили овощи, каши, крупу.
После размещения в сети сообщения о бедствии в центр было принесено большое количество сухого корма, овощей, круп и других подарков.
Мы не ожидали, что будет такой отклик! Мы это сообщение рассылали просто свои знакомым, чтобы они чем-то помогли, но люди начали звонить со всего города. Шли целый день семьями и еще в понедельник обещают принести корм,рассказала директор центра Наталья Ерохина.
Сотрудники говорят, что теперь еды животным хватит до лета.
В связи с эпидемией экоцентр закрыт, но подарки можно оставлять на заднем дворе в специальных коробках.