136 новых случаев COVID-19 подтвержден за сутки в Свердловской области

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Березовского, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Сухого Лога, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.
За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 83 051 случаев COVID-19.
В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 286 пациентов, из них 153 - в отделениях реанимации, а 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В России за сутки выявлено 8 817 случаев коронавируса в 84 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 580 894 жителей страны.
147 свердловчан выписали из больниц региона за период с 3 по 4 апреля. Общее число выздоровевших насчитывает 76 435 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 204 081 человек, из них 8 212 пациентов - за минувшие сутки.
За время эпидемии зарегистрировано 2 772 летальных случаев.
В России за время пандемии зафиксировано 100 374 летальных случая, из них 357 человек умерли за последние 24 часа.