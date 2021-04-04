Мокрый снег и дождь ожидают тагильчан в начале недели

Днем температура воздуха не поднимется выше +4 градусов, ожидается мокрый снег, а утром возможно до +2. Ночью возможен снег с дождем, температура до 0 градусов. Ветер северо-западный до четырнадцати метров в секунду.
Днем малооблачно, столбики термометров покажут до +5 градусов, а ночью опустятся до -3 градусов, ясная погода. Ветер западный до восьми метров в секунду.
Днем синоптики прогнозируют до +5 градусов, а ночью похолодание до -6 градусов. Ветер юго-восточный до восьми метров в секунду. Тагильчан ожидает пасмурная погода с небольшим дождем днем и вечером.