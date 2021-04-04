Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 и 4 апреля

3 апреля замеры прошли рядом со школой № 55 при температуре воздуха +7 градусов и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Прибор не зафиксировал в воздухе наличие диоксидов азота и серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты.