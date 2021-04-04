Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 и 4 апреля

Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 и 4 апреля
Сегодня, 19:11Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
3 и 4 апреля редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха на Вагонке. В оба дня показания газоанализатора остались нулевыми.

3 апреля замеры прошли рядом со школой № 55 при температуре воздуха +7 градусов и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Прибор не зафиксировал в воздухе наличие диоксидов азота и серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты.

4 апреля мы замеряли концентрацию веществ-загрязнителей в атмосфере на улице Парковая. Температура воздуха при этом составляла +5 градусов, дул юго-восточный ветер со скоростью два метра в секунду. Показания газоанализатора также остались по нолям.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
выбросывоздухзамерыНижний Тагил
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