Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 и 4 апреля

3 апреля замеры прошли рядом со школой № 55 при температуре воздуха +7 градусов и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Прибор не зафиксировал в воздухе наличие диоксидов азота и серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты.
4 апреля мы замеряли концентрацию веществ-загрязнителей в атмосфере на улице Парковая. Температура воздуха при этом составляла +5 градусов, дул юго-восточный ветер со скоростью два метра в секунду. Показания газоанализатора также остались по нолям.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.