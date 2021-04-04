Сегодня, 17:00Здоровье и экологияФото: pixabay

У 10 жителей Нижнего Тагила зарегистрирован COVID-19 за сутки

10 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии инфекция зафиксирована у 5 176 жителей Нижнего Тагила.

В Свердловской области за сутки выявлено 136 случаев инфекции, общее число заболевших достигло 83 051 человек. 286 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С 3 по 4 апреля из больниц выписано 144 жителя региона, в начала пандемии от COVID-19 выздоровело 76 435 человек. За последние 24 часа от инфекции скончалось 10 свердловчан, всего зарегистрировано 2 772 летальных случая.

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Нижний Тагил
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