Больше 8 млрд получат свердловские больницы на оплату контрактов по закупке лекарств

Многие свердловские больницы не смогли приобрести необходимые медикаменты оборудование вовремя из-за введенных санкций. Последние, в свою очередь, спровоцировали рост цен и ограничения в поставках лекарств. Для того, чтобы решить эту проблему, ТФОМС выделил больше 8 миллиардов рублей. Деньги будут медучреждениями переведены поставщикам, с которыми контракты были заключены еще по старых ценам.
Финансы поступят на счета больниц в течение недели, сообщает Е1.
По словам директора ТФОМС Валерия Шелякина, данная мера позволит оперативно рассчитаться с поставщиками и сформировать необходимый запас лекарственных препаратов, реактивов и расходных материалов. В общей сложности 142 лечебных учреждения получат деньги. Наибольшее количество финансов получат Свердловский областной онкодиспансер, ЦГКБ № 24 и областные межмуниципальные центры.