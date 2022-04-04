Больше 8 млрд получат свердловские больницы на оплату контрактов по закупке лекарств

Больше 8 млрд получат свердловские больницы на оплату контрактов по закупке лекарств
Больше 8 млрд получат свердловские больницы на оплату контрактов по закупке лекарств
Сегодня, 22:16Здоровье и экологияФото: pixabay
Фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области выделил больше 8 миллиардов рублей для региональных медицинских учреждений. Деньги пойдут на покупку лекарств по старым ценам.

Многие свердловские больницы не смогли приобрести необходимые медикаменты оборудование вовремя из-за введенных санкций. Последние, в свою очередь, спровоцировали рост цен и ограничения в поставках лекарств. Для того, чтобы решить эту проблему, ТФОМС выделил больше 8 миллиардов рублей. Деньги будут медучреждениями переведены поставщикам, с которыми контракты были заключены еще по старых ценам.

Финансы поступят на счета больниц в течение недели, сообщает Е1.

По словам директора ТФОМС Валерия Шелякина, данная мера позволит оперативно рассчитаться с поставщиками и сформировать необходимый запас лекарственных препаратов, реактивов и расходных материалов. В общей сложности 142 лечебных учреждения получат деньги. Наибольшее количество финансов получат Свердловский областной онкодиспансер, ЦГКБ № 24 и областные межмуниципальные центры.

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