Больше 8 млрд получат свердловские больницы на оплату контрактов по закупке лекарств

Многие свердловские больницы не смогли приобрести необходимые медикаменты оборудование вовремя из-за введенных санкций. Последние, в свою очередь, спровоцировали рост цен и ограничения в поставках лекарств. Для того, чтобы решить эту проблему, ТФОМС выделил больше 8 миллиардов рублей. Деньги будут медучреждениями переведены поставщикам, с которыми контракты были заключены еще по старых ценам.