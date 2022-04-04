Большую часть марта жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом

Самым частым загрязнителем в марте был сероводород, его стационарные посты мониторинга воздуха УГМС ловили 18 дней. Норму вещество превышало до 10 раз. При этом загрязнение сероводородом коснулось всех четырех районов, где находятся посты, — Вагонка, Сухоложский поселок, Красный Камень и Тагилстрой. Формальдегид фиксировался два раза до 1,9 ПДК на Сухоложском поселке. Кроме того, один раз зафиксировано превышение озона на Тагилстрое — 1,1 ПДК.
Газоанализатор TagilCity.ru ловил превышения сероводорода в районе ж/д — один раз — 2,5 ПДК и диоксида азота три раза — до 4 ПДК.
Сероводород — это токсичный газ 3-го класса опасности. В первую очередь влияет на нервную систему. Свойство вещества притуплять обонятельный нерв, из-за чего человек просто перестает различать окружающие его ядовитые пары, и интоксикация может произойти внезапно. При длинном воздействии сероводорода человек начинает испытывать головные боли, стремительно теряет вес, а также учащаются случаи обмороков, а во рту появляется привкус металла.
Основным источником выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год. Последняя проверка Росприроднадзора показала, что предприятие стало источником выброса вещества с 20-кратным превышением в конце января. Несмотря на это, посты УГМС фиксируют превышение сероводорода почти ежедневно.