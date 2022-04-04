Большую часть марта жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом

Самым частым загрязнителем в марте был сероводород, его стационарные посты мониторинга воздуха УГМС ловили 18 дней. Норму вещество превышало до 10 раз. При этом загрязнение сероводородом коснулось всех четырех районов, где находятся посты, — Вагонка, Сухоложский поселок, Красный Камень и Тагилстрой. Формальдегид фиксировался два раза до 1,9 ПДК на Сухоложском поселке. Кроме того, один раз зафиксировано превышение озона на Тагилстрое — 1,1 ПДК.