Сероводородный воздух и плата за фекальную воду. Главные экособытия Нижнего Тагила

Сероводородный воздух и плата за фекальную воду. Главные экособытия Нижнего Тагила
Сероводородный воздух и плата за фекальную воду. Главные экособытия Нижнего Тагила
Сегодня, 14:16Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Сероводород не покидает тагильский воздух, а в поселке Горноуральском жителям пересчитают плату за воду с фекалиями, но, как оказалось не всем. Об этих и других экологических событиях прошедшей недели, читайте на TagilCity.ru.

Выбросы сероводорода стали для тагильчан уже частью жизни. За минувшую неделю станции УГМС фиксировали превышение вещества три дня. Максимальная концентрация сероводорода составляла 3,8 ПДК. Превышения были в районе Вагонки и на Тагилстрое. Ловил сероводород и газоанализатор TagilCity.ru 1 апреля при замерах на привокзальной площади вещество превысило норму в пять раз.

Перерасчета за воду с фекалиями наконец-то добились жители поселка Горноуральский после публикации TagilCity.ru. Но, оказывается, что пересчитают плату за питьевую воду не всем сельчанам, а только тем, кто подаст заявление. И только в случае, если человек платит по нормативам, а не по счетчикам. А вот куда подать это заявление, пока не понятно, так как управляющая и ресурсная компании ссылаются друг на друга.

А в это время воду из родников и колодцев в Нижнем Тагиле и пригороде собираются проверить на соответствие качеству. Всего планируется взять 159 проб, а потратят на 830 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
водавыбросыпригородНижний Тагилсероводород
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