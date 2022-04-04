Вода в колодцах и родниках Нижнего Тагила будет проверена на качество

Вода в колодцах и родниках Нижнего Тагила будет проверена на качество
Вода в колодцах и родниках Нижнего Тагила будет проверена на качество
Сегодня, 08:57Здоровье и экологияФото: 1MI
Пробы воды из колодцев и родников, расположенных в Нижнем Тагиле, будут взяты специалистами. Стоимость работ составляет 830,5 тысячи рублей.

Всего планируется взять 159 проб из такого же количества источников. Вода будет проверяться на территории Нижнего Тагила, а также в деревнях селах и поселках.

Согласно аукционной документации, услуги должны быть оказаны во втором квартале 2022 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 11 апреля.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется строительство станции водоподготовки «Южная». Проект уже прошел госэкспертизу. При этом иностранное оборудование решено заменить отечественными аналогами. По словам проектировщиков, на сроках реализации это не скажется.

Сюжеты:
Касается каждогоЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
водакачествоНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы