Вода в колодцах и родниках Нижнего Тагила будет проверена на качество

Всего планируется взять 159 проб из такого же количества источников. Вода будет проверяться на территории Нижнего Тагила, а также в деревнях селах и поселках.
Согласно аукционной документации, услуги должны быть оказаны во втором квартале 2022 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 11 апреля.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируется строительство станции водоподготовки «Южная». Проект уже прошел госэкспертизу. При этом иностранное оборудование решено заменить отечественными аналогами. По словам проектировщиков, на сроках реализации это не скажется.