Хирурги Екатеринбурга спасли беременную женщину, удалив у неё большую опухоль

25 апреля в приемное отделение 7-й горбольницы с нестерпимыми болями в животе обратилась беременная женщина. При обследовании медики обнаружили огромную миому снаружи матки. В любое время опухоль могла раздавить плод, поэтому хирурги гинекологического отделения приняли решение экстренно прооперировать беременную.

Риск гибели женщины и её ребенка был очень велик, поскольку кровеносные сосуды расположены близко друг к другу. В любой момент операции это могло вызвать смертельное кровотечение.

Потребовалась буквально ювелирная работа команды хирургов гинекологической службы больницы, рассказали в Горздраве.

Миому удалили через открытый разрез, потом наложили швы и провели контрольные исследования. При этом внутриутробный плод не был задет. В настоящий момент жизнь и здоровье мамы и малыша находятся вне опасности. За их состоянием наблюдают опытные врачи.

Стоит отметить, что данное гинекологическое отделение 7-й больницы в прошлом году признали лучшей в Екатеринбурге.

За последний месяц это не первый случай, когда свердловские медики совершают врачебное чудо. Например, в апреле хирурги пришили мужчине оторванную руку.