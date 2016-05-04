Медики Нижнего Тагила сохранили беременность женщине, которой на хлебокомбинате оторвало руку
Стало известно, что молодая женщина, которая лишилась руки во время ночной смены на хлебокомбинате, была беременна. Врачи не смогли спасти руку 25-летней женщина, но сохранили беременность.
После травмирования женщину доставили в Центральную городскую больницу №1. Оторванную конечность привезли в больницу лишь 3 часа спустя после инцидента, проводить операцию по восстановлению было поздно. Медикам удалось сохранить у женщины беременность:
Сейчас состояние здоровья молодой женщины удовлетворительное. К сожалению, оторванную руку в больницу привезли лишь три часа спустя, операцию по восстановлению конечности провести невозможно. Однако нам удалось сохранить беременность у пострадавшей рассказал «Областной газете» источник в ЦГБ№ 1 Нижнего Тагила.
Минувшей ночью молодая женщина, мастер участка, вручную стала чистить тестомес. Прибор был подключен к электросети. Во время процедуры чистки он случайно включился, и механизм отсек девушке левую руку.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru