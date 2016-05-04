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Медики Нижнего Тагила сохранили беременность женщине, которой на хлебокомбинате оторвало руку
Сюжеты:
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Медики Нижнего Тагила сохранили беременность женщине, которой на хлебокомбинате оторвало руку

4 мая 2016, 19:55Здоровье и экологияДенис Таратонов
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