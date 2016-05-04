Медики Нижнего Тагила сохранили беременность женщине, которой на хлебокомбинате оторвало руку

После травмирования женщину доставили в Центральную городскую больницу №1. Оторванную конечность привезли в больницу лишь 3 часа спустя после инцидента, проводить операцию по восстановлению было поздно. Медикам удалось сохранить у женщины беременность:

Сейчас состояние здоровья молодой женщины удовлетворительное. К сожалению, оторванную руку в больницу привезли лишь три часа спустя, операцию по восстановлению конечности провести невозможно. Однако нам удалось сохранить беременность у пострадавшей рассказал «Областной газете» источник в ЦГБ№ 1 Нижнего Тагила.

Минувшей ночью молодая женщина, мастер участка, вручную стала чистить тестомес. Прибор был подключен к электросети. Во время процедуры чистки он случайно включился, и механизм отсек девушке левую руку.