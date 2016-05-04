В жилом дворе на Вагонке в Нижнем Тагиле была ликвидирована свалка (ФОТО)
4 мая 2016, 12:15Здоровье и экологияПавел Щербина
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Жители Вагонки сообщили в редакцию о том, что после новости, опубликованной порталом TagilCity.ru, свалка была ликвидирована.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее портал TagilCity.ru рассказывал о том, что во дворе, от которого отказались управляющие компании, стал скапливаться мусор. Свалку по мере сил старались ликвидировать местные жители. Но пополнялась мусором она чаще, чем местные пенсионеры находили возможности для проведения субботников.
После вашей новости свалка полностью ликвидирована. Я три раза писал обращения в Администрацию района, мне приходили отписки. А убрали мусор только после того, как поднялась шумиха в СМИ сообщил журналистам TagilCity.ru читатель Алексей.
Примечательно, что этот двор на ул. Тимирязева не всегда был таким.
ФОТО: апрель 2016 года
© Эрик Х., TagilCity.ru
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