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В жилом дворе на Вагонке в Нижнем Тагиле была ликвидирована свалка (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В жилом дворе на Вагонке в Нижнем Тагиле была ликвидирована свалка (ФОТО)

4 мая 2016, 12:15Здоровье и экологияПавел Щербина
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