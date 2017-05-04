Отключение горячей воды на Красном Камне в Нижнем Тагиле планируется с 18 по 24 мая
4 мая 2017, 11:50Здоровье и экологияЕкатерина Малых
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Гидравлические испытания тепловых сетей Нижнего Тагила начнутся с 10 мая и завершатся 26 мая. В период 17-24 мая планируются временные отключения горячего водоснабжения в районе Красного Камня.
Сюжеты: Нижний Тагил
Данные работы позволят предупредить возможные аварии во время отопительного сезона. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в соответствующие службы:
- 24-56-33 – аварийная служба Ленинского района;
- 32-91-99 – аварийная служба Тагилстроевского района;
- 33-69-74 - диспетчерская служба МУП «Горэнерго» (Дзержинский район)
- 25-78-83 – Единая дежурно-диспетчерская служба
- 24-52-49 – диспетчерская служба НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»
- 24-52-49 – диспетчерская служба МУП «Тагилэнерго»
17 мая планируется отключение горячей воды в следующих домах:
- Восточная 13, 15, 9/1, 32, 34, 36, 38, 40/17
- Грибоедова 1, 11, 13, 1а, 3, 5, 7
- Жуковского 2/17
- К. Либкнехта 10, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8
- Красная 4, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 7
- Мира 69, 52/26, 55, 58а, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71
- Новострой 16, 18, 19, 20, 23, 29/56, 31, 33, 35, 37
- Пархоменко 101, 105, 107, 110, 111, 112а, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 122, 124, 130/39, 99
- Победы 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 29/1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46
24 мая планируется отключение горячей воды в следующих домах:
- Б. Краснокаменская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Борцов революции 2, 4
- Восстания 2
- Восточная 19, 27, 3, 7/2
- Восточный пр. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Жуковского 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Западная 1, 3, 7, 9
- К. Либкнехта 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 5, 9
- Кр. Партизан 2, 3, 5, 7
- Красная 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 8
- Красногорская 26, 144/18, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 147/1, 150, 152, 156, 158, 160
- Победы 31, 43, 45/1, 45/2, 47/1, 47/2, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 54, 56, 58
- Южная 1, 3, 5
Информация об отключениях горячего водоснабжения в других районах будет сообщена дополнительно.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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