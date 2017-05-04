Отключение горячей воды в центре Нижнего Тагила запланировано с 17 по 22 мая
4 мая 2017, 17:50Здоровье и экологияЕкатерина Малых
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С 17 по 22 мая планируются отключения горячего водоснабжения в связи с гидравлическими испытания тепловых сетей в центре Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Такие работы необходимы для предупреждения возникновения неполадок во время отопительного сезона.
17 мая
- Вязовская 10, 3, 4а, 4б, 4в
- Газетная 101, 103а, 105, 72, 74, 76, 80/29, 82/38, 84, 86, 88/39, 97, 99
- Карла Маркса 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 69, 71, 75, 77, 79, 81/23, 83/30, 87, 89, 91, 93, 95, 97/33, 42
- Ленина 58, 40/1, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57/2, 59, 60, 61, 63, 69, 71, 71а
- Мира 15, 16, 19а, 21, 21б, 22, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 45
- Октябрьской революции 19, 27, 29, 35, 37
- Строителей 1, 10/15, 12, 4, 6, 8
- Учительская 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30/48, 32, 34
- Циолковского 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45
18 мая
- Вязовская 11, 13, 15, 9
- Газетная 52, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 75, 77, 79, 81а, 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 95
- Карла Маркса 22, 26, 30, 30а, 55, 57а, 61, 63а, 65
- Ленина 38а, 30, 32, 34, 36
- Ломоносова 50, 52, 52а
- Мира 31а, 35, 37, 39
- Пархоменко 3, 5, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32
- Учительская 5, 7, 14, 14а, 30/48, 32, 34, 36
- Циолковского 17, 19, 21, 25
- Циолковского 37, 39, 43, 45
22 мая
- Горошникова 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
- Заводская 3, 5, 80, 93
- Карла Маркса 99
- Красногвардейская 6б, 10, 12, 14, 212, 45, 6а, 85, 8а
- Ленина 62, 71, 73
- Мира 2а, 4, 6, 7, 8, 12, 39
- Невьянский пер. 3
- Октябрьской революции 7а, 9, 1, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 46, 5, 54, 56
- Садовая 10, 12, 14, 2, 38, 38а, 40, 44, 48, 50, 52, 8, 87, 91, 93, 97, 97/1
- Строителей 11, 13, 16, 17, 1а, 20, 22, 24, 27, 27/15, 3, 5, 7
- Учительская 30/48, 32, 34, 36
- Циолковского 37, 39, 43, 45
Отключение горячего водоснабжения на Красном Камне запланировано с 18 по 24 мая.
При возникновении аварийных ситуаций следует обращаться в указанные службы:
- 24-56-33 – аварийная служба Ленинского района;
- 32-91-99 – аварийная служба Тагилстроевского района;
- 33-69-74 - диспетчерская служба МУП «Горэнерго» (Дзержинский район);
- 25-78-83 – Единая дежурно-диспетчерская служба;
- 23-02-10 – диспетчерская служба НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»
- 23-02-49, 24-67-22 – диспетчерская служба МУП «Тагилэнерго»
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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