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Высокая пожарная опасность была объявлена в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Высокая пожарная опасность была объявлена в Свердловской области

4 мая 2017, 08:50Здоровье и экология
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