Высокая пожарная опасность была объявлена в Свердловской области
4 мая 2017, 08:50Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области накануне была объявлена высокая пожарная опасность. Во многих районах держится четвертый класс горимости леса.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
На территории Среднего Урала зафиксировано пять лесных пожаров. Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение принимать исчерпывающие меры по их ликвидации.
А в Нижнем Тагиле накануне в районе садов на Голом Камне бушевал сильный пожар.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей