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Паводок отрезал 22 населенных пункта в Свердловской области: ходят лодки и паромы
Сюжеты:
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Паводок отрезал 22 населенных пункта в Свердловской области: ходят лодки и паромы

4 мая, 14:40Здоровье и экология
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