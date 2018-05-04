Паводок отрезал 22 населенных пункта в Свердловской области: ходят лодки и паромы

Как сообщает МЧС по региону, в зоне подтопления оказались более двух тысяч человек и почти тысяча домов. Отмечается, что жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена, Там, где это возможно, в частности на реках Тура и Пышма, ходят плавсредства. В остальных населенных пунктах сообщение будет восстановлено после окончания ледохода.