Паводок отрезал 22 населенных пункта в Свердловской области: ходят лодки и паромы

В Свердловской области от большой земли отрезаны 22 населенных пункта. Сообщение поддерживается благодаря лодкам и паромам.

Как сообщает МЧС по региону, в зоне подтопления оказались более двух тысяч человек и почти тысяча домов. Отмечается, что жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена, Там, где это возможно, в частности на реках Тура и Пышма, ходят плавсредства. В остальных населенных пунктах сообщение будет восстановлено после окончания ледохода.





В Свердловской области подтоплены пять мостов, пишет «Областная газета». Один мост был разобран заранее, еще один мост недоступен из-за подтопления подъезда к нему.





Медицинское сопровождение и пожарная защита подтопленных районов налажены, продукты и средства первой необходимости припасены заранее. Также сообщается, что паводок идет по плану и не представляет опасности для населения.





Напомним, что недавно в регионе начались лесные пожары.