Все районы Нижнего Тагила засыпаны мокрым снегом (ФОТО)

Сегодня, 4 мая, в Нижнем Тагиле выпал снег. Все районы города оказались засыпаны мокрым снегом. В соцсетях тагильчане поделились фотографиями видов заснеженного города.
Люблю метель в начале мая, когда весенний мокрый снег... -- прокомментировал один из пользователей выпадение снега в мае.
4 мая в Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре, порывы которого будут достигать 18 м/с. По прогнозам синоптиков, уже к выходным ожидается теплая погода.
Фото: «ВКонтакте»