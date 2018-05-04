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Новости Нижнего Тагила

Все районы Нижнего Тагила засыпаны мокрым снегом (ФОТО)

4 мая 2018, 10:35Добавить новость
Нижний Тагил,снег,погода,штормовое предупреждение,мокрый снег,дождь,ветер
Сегодня, 4 мая, в Нижнем Тагиле выпал снег. Все районы города оказались засыпаны мокрым снегом. В соцсетях тагильчане поделились фотографиями видов заснеженного города.

Люблю метель в начале мая, когда весенний мокрый снег... -- прокомментировал один из пользователей выпадение снега в мае.

4 мая в Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре, порывы которого будут достигать 18 м/с. По прогнозам синоптиков, уже к выходным ожидается теплая погода.
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Фото: «ВКонтакте»
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