Весенние субботники прошли в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

В весенних субботниках приняли участие коммунальные службы, коллективы предприятий, организаций района и учащиеся образовательных учреждений. Работы по уборке мусора и благоустройству центральных улиц, скверов, мемориальных зон и площадей Дзержинского района продолжается до сих пор.



Жители частного сектора не остались в стороне, и совместными усилиями привели в порядок улицы Тельмана, 7-е ноября, Энгельса, Сибирская, Чайковского. Свою лепту в благоустройство внесли сотрудники администрации, которые выходили на уборку скверов по улице Энтузиастов и проспекту Ленинградский.



Работы продолжатся после майских праздников. Предстоит озеленение территории, высадка цветов и оформление клумб, сообщает Администрация Дзержинского района.

Фото: Администрация Дзержинского района