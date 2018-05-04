Все районы Нижнего Тагила засыпаны мокрым снегом (ФОТО)

Люблю метель в начале мая, когда весенний мокрый снег... -- прокомментировал один из пользователей выпадение снега в мае.

4 мая в Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре, порывы которого будут достигать 18 м/с. По прогнозам синоптиков, уже к выходным ожидается теплая погода.