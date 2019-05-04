Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки бубонной чумы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
45944936974 8bd3b9fae1 z

Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки бубонной чумы

Сегодня, 16:32Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина