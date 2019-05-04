Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки бубонной чумы

Карантин продлится до 5 мая. Данная форма бубонной чумы передается через кровь людей, которые съели зараженное животное.

По неподтвержденной версии, 30 апреля в провинции Баян-Улгий от бубонной чумы скончалась супружеская пара местных жителей.

Заболевание разносят сурки. Случаи бубонной чумы возникают в Монголии ежегодно. Причиной тому может являться традиция народа съедать почки только что убитого грызуна. Этот обычай сулит здоровье, сообщает «Новосибирск-онлайн» со ссылкой на туристку Елену.