Главный санврач Нижнего Тагила объяснил расхождения в данных о заболевших COVID-19

По словам Бармина, дело в разнице систем по обновлению данных о заболевших и лучше ориентироваться на официальные данные, которые представлены на сайте областного Роспотребнадзора.

Я думаю, что уже сегодня-завтра всё это выровняется и будет как в статистике, так и на карте, пояснил Юрий Бармин.

В Роспотребнадзоре отметили, что данные на карте меняются в зависимости от результатов расследования каждого случая и посоветовали ориентироваться на цифры в ежедневной информации. Также там пояснили, что карта помогает понять, где именно зафиксированы случаи заражения.