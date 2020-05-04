Главный санврач Нижнего Тагила объяснил расхождения в данных о заболевших COVID-19
Главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин дал разъяснения по поводу расхождений в статистике оперативного штаба и карты Роспотребнадзора по количеству зараженных коронавирусом в городе, пишет АН «Между строк».
По словам Бармина, дело в разнице систем по обновлению данных о заболевших и лучше ориентироваться на официальные данные, которые представлены на сайте областного Роспотребнадзора.
Я думаю, что уже сегодня-завтра всё это выровняется и будет как в статистике, так и на карте, пояснил Юрий Бармин.
В Роспотребнадзоре отметили, что данные на карте меняются в зависимости от результатов расследования каждого случая и посоветовали ориентироваться на цифры в ежедневной информации. Также там пояснили, что карта помогает понять, где именно зафиксированы случаи заражения.
Напомним, что Роспотребнадзор опубликовал карту заражения коронавирусом. Данные о зараженных в Нижнем Тагиле расходились с данными от оперативного штаба региона. На 2 мая на карте значились 19 случаев, по информации от оперштаба — 14 случаев. 4 мая по данным от Роспотребнадзора заболевших в Нижнем Тагиле 23, от оперштаба — 22.