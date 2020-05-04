Медики Асбеста получили спецкостюмы от свердловских промышленников
Сегодня, 14:40Здоровье и экологияФото: пресс-служба ОАО "Ураласбест"
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Врачи-инфекционисты из Асбеста получили в качестве подарка от свердловских промышленников из СОСПП 500 спецкостюмов для защиты от COVID-19, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус
За помощью в местное отделение СОСПП обратился главврач больницы Асбеста Игорь Брагин. Стоимость спецкостюмов для медиков обошлась в 600 тысяч рублей, которые были взяты из средств на нужды больниц в период пандемии коронавируса.
Костюмы защищают органы дыхания, кожу и предназначены для использования в качестве универсальной одежды для медиков.
На сегодняшний день свердловские бизнесмены пожертвовали медицинским организациям региона около 13 миллионов рублей.
Напомним, за последние сутки по Свердловской области зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших 1144 человека.
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