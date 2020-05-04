В Нижнем Тагиле количество зараженных коронавирусом за сутки выросло на пять человек

Все за сутки в городе выявлено пять новых случаев заражения.

Всего по Свердловской области зарегистрировано за сутки 53 случая заражения, а общее количество заболевших достигло 1144 человека.

Кроме Нижнего Тагила, новые заболевшие обнаружены в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Туре, Заречном, Ивделе, Карпинске, Кушве, Первоуральске и Полевском.