В Нижнем Тагиле количество зараженных коронавирусом за сутки выросло на пять человек
Сегодня, 13:29Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле количество зараженных коронавирусом выросло до 22 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Все за сутки в городе выявлено пять новых случаев заражения.
Всего по Свердловской области зарегистрировано за сутки 53 случая заражения, а общее количество заболевших достигло 1144 человека.
Кроме Нижнего Тагила, новые заболевшие обнаружены в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Туре, Заречном, Ивделе, Карпинске, Кушве, Первоуральске и Полевском.
По всей России зафиксировано больше 145 случаев заражения коронавирусом, из них более 10,5 тысяч за последние сутки.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей