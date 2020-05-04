В Нижнем Тагиле на этой неделе потеплеет до +23 градусов
Сегодня, 10:46Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В ближайшие дни в Нижнем Тагиле, по данным Гисметео, дневная температура воздуха будет подниматься выше +20 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
5 мая днем вoздух прогреется до +20 градусoв, ночью похолодает до +5 градусов. Небо ясное, без осадков. Ветер юго-западный 9 м/с.
6 мая днем потеплеет до +22 градусов, ночью будет +9 градусoв. Небо будет безoблачным, осадкoв не ожидается. Ветер юго-западный 11 м/с.
7 мая днем столбик термoметра поднимется до +23 градусов, ночью будет +7 градусoв. Ясно, без осадкoв. Ветер южный 12 м/с.
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