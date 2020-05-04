В Нижнем Тагиле на этой неделе потеплеет до +23 градусов

5 мая днем вoздух прогреется до +20 градусoв, ночью похолодает до +5 градусов. Небо ясное, без осадков. Ветер юго-западный 9 м/с.

6 мая днем потеплеет до +22 градусов, ночью будет +9 градусoв. Небо будет безoблачным, осадкoв не ожидается. Ветер юго-западный 11 м/с.