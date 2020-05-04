В Нижнем Тагиле от коронавируса вылечились шесть человек
Сегодня, 19:49Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле шесть человек, заразившихся коронавирусом, выписаны из инфекционной больницы, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания рассказали, что в инфекционной больнице остаются 16 человек. Возраст и пол выписанных из медучреждения тагильчан не раскрывается из-за защиты персональных данных.
Напомним, сегодня главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин дал разъяснения по поводу расхождений в статистике по заболевшим COVID-19 в городе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей