В России допускают введение имунных паспортов
Сегодня, 13:55Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России могут вести паспорта иммунитета к коронавирусу, сообщают «Известия».
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, для этого уже создан информационный ресурс. Программа была разработана за семь дней, в ней отображаются все зараженные коронавирусной инфекцией.
То есть если вoзникает вoпрос о том, чтобы вытaщить из системы и пoгрузить это в мeдицинскую дoкументацию, — ну, это несложно,отметил министр.
Подобные паспорта могут быть введены по подобию прививочных сертификатов.
Напомним, за последние сутки в России выявлено 10,5 тысяч случаев COVID-19, общее число заболевших в стране превысило 145 тысяч человек.
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