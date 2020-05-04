В России количество зараженных коронавирусом превысило 145 тысяч человек
Сегодня, 13:10Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за последние сутки, по данным портала стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 10 581 новых случаев заражения коронавирусом. Уточняется, что у 5352 человек заболевание протекает без выраженной клинической картины.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности на территории страны выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Количество выздоровевших пациентов за сутки выросло на 1456 человек. Общее количество выздоровевших составляет 18 095 человек.
Число летальных случаев за сутки составляет 76. Всего от коронавируса в России скончались 1356 человек.
Также отмечается, что под медицинским наблюдением остается более 217 тысяч человек.
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