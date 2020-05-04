В России количество зараженных коронавирусом превысило 145 тысяч человек

В общей сложности на территории страны выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Количество выздоровевших пациентов за сутки выросло на 1456 человек. Общее количество выздоровевших составляет 18 095 человек.

Число летальных случаев за сутки составляет 76. Всего от коронавируса в России скончались 1356 человек.