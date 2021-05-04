Администрация ГГО устранила контейнерную площадку после публикации TagilCity.ru

Администрация ГГО устранила контейнерную площадку после публикации TagilCity.ru
Администрация ГГО устранила контейнерную площадку после публикации TagilCity.ru
Сегодня, 17:37Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В селе Покровское под Нижний Тагилом после публикации TagilCity.ru чиновники устранили участок с контейнерами, который был установлен с нарушениями. Ранее местные жители жаловались на неприятные запахи, которые исходили от бытовых отходов, и стаи собак, которые собирались на проблемном участке.

Спорная площадка находилась в селе Покровское под Нижним Тагилом во дворе дома № 7 по улице Правды. Она была расположена вдоль дороги, которая являлась единственным выездом для жителей дома № 5 по той же улице. После публикации TagilCity.ru администрация ГГО отреагировала на жалобы сельчан и устранила проблему с незаконно установленной площадкой под твердые бытовые отходы.

Приезжали на уборку три человека на «Газели» без опознавательных знаков. Убрали 1 мая. Для нас — это двойной праздник. Наконец-то не будем бегать и мусор подбирать, который раздувало с контейнеров, дети спокойно будут ходить в школу и гулять по улицам,сообщил редакции TagilCity.ru Иван.

Фото:tagilcity.ru

Пригородный суд обязал администрацию Горноуральского городского округа устранить незаконно установленную площадку с мусорными контейнерами до 19 января 2021 года, однако жителям села Покровское приходилось мириться с «ароматным» соседством даже после решения суда. Администрации ГГО более трех месяцев для исполнения решения суда.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилПригород
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