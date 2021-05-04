Самый взрослый пациент: в Екатеринбурге 83-летнему мужчине провели операцию на печени

Операция проводилась врачами Свердловской ОКБ № 1, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Это самый возрастной пациент за всю нашу практику. Как правило, у пожилых людей существуют противопоказания к операции, поэтому проводить вмешательство рискованно, рассказал завотделения хирургии Олег Орлов.
Отмечается, что перед принятием решения об операции был проведен консилиум. Были обсуждены возможные риски и принято положительное решение.
Пациент поступил со злокачественной опухолью печени. С начала 2021 года он начал чувствовать слабость и пониженный аппетит. Также у дедушки появилась тошнота и боль в правой части живота.
Напомним, 6 апреля сообщалось, как хирурги СОКБ №1 спасли пациента с опухолью, весом пять килограмм. Огромную липосаркому — опухоль размеров в половину ноги, угрожающую жизни пациента, успешно удалили. До операции мужчина не мог не только нормально передвигаться, но даже подобрать себе одежду.