Самый взрослый пациент: в Екатеринбурге 83-летнему мужчине провели операцию на печени

Напомним, 6 апреля сообщалось, как хирурги СОКБ №1 спасли пациента с опухолью, весом пять килограмм. Огромную липосаркому — опухоль размеров в половину ноги, угрожающую жизни пациента, успешно удалили. До операции мужчина не мог не только нормально передвигаться, но даже подобрать себе одежду.