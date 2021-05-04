Самый взрослый пациент: в Екатеринбурге 83-летнему мужчине провели операцию на печени

Самый взрослый пациент: в Екатеринбурге 83-летнему мужчине провели операцию на печени
Самый взрослый пациент: в Екатеринбурге 83-летнему мужчине провели операцию на печени
Сегодня, 16:50Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
83-летний пенсионер был прооперирован в Екатеринбурге. Это самый пожилой пациент свердловских врачей. Ему удалили раковое образование в печени.

Операция проводилась врачами Свердловской ОКБ № 1, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Это самый возрастной пациент за всю нашу практику. Как правило, у пожилых людей существуют противопоказания к операции, поэтому проводить вмешательство рискованно, рассказал завотделения хирургии Олег Орлов.

Отмечается, что перед принятием решения об операции был проведен консилиум. Были обсуждены возможные риски и принято положительное решение.

Пациент поступил со злокачественной опухолью печени. С начала 2021 года он начал чувствовать слабость и пониженный аппетит. Также у дедушки появилась тошнота и боль в правой части живота.

Напомним, 6 апреля сообщалось, как хирурги СОКБ №1 спасли пациента с опухолью, весом пять килограмм. Огромную липосаркому — опухоль размеров в половину ноги, угрожающую жизни пациента, успешно удалили. До операции мужчина не мог не только нормально передвигаться, но даже подобрать себе одежду.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьмужчинаоперацияонкологияпожилойЕкатеринбургОКБ №1
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы