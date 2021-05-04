В мобильных медпунктах проведена диагностика более 65 тысяч свердловчан

Для проживающих в сельской местности жителей региона работают 43 передвижных и модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Они обеспечили доступность медпомощи на Среднем Урале в размере свыше 99%, сообщает Департамент информационной политики.
На ближайшее время запланирована поставка новых мобильных медпунктов для районов с малым количеством населения. Это делается, чтобы приблизить медпомощь к пациентам, рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Развитие направление происходит в рамках национального проекта «Здравоохранение». Для исполнения послания президента РФ Владимира Путина в третьем и четвертом квартале 2021 года программы выездных диагностик и диспансеризации будут усилены.
Напомним, 1 апреля сообщалось об увеличении бюджета на здравоохранение в Свердловской области на 24 миллиарда рублей. В 2021 году наибольших изменений коснется реализация программ по модернизации первичного звена здравоохранения. На 2021 год вложение в систему здравоохранения составило всего – 93,7 миллиарда рублей, в него вошли расходы федерального бюджета, ТФОМС Свердловской области, а также расходы областного бюджета.