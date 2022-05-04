Канализация из многоквартирного дома в Черноисточинске стекает прямо в местную реку

Канализация из многоквартирного дома в Черноисточинске стекает прямо в местную реку
Канализация из многоквартирного дома в Черноисточинске стекает прямо в местную реку
Сегодня, 15:11Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Канализационные стоки из четырехэтажки на улице Первомайская в поселке Черноисточинск стекают прямо в местную речку Исток. По словам местных жителей, проблема запаха фекалий существует уже около пяти лет.

После Истока нечистоты попадают в реки Черная и Тагил. Проблема фекального ручья и запаха от него существуют уже несколько лет.

Проблема стала актуальной в прошлом году, когда появилась «АртРезиденция», и там появился народ. Теперь ее гостям из области и не только приходится нюхать этот аромат,рассказал редакции TagilCity.ru местный общественник Рамиль Хакимов.

Схема протекания канализационных стоков

По его словам, глава Горноуральского округа Дмитрий Летников в 2021 году провел совещание по данному вопросу и поставил перед подчиненными задачу решить его. Однако на сегодняшний день зловонные стоки продолжают стекать в реку.

Видео:Рамиль Хакимов

Редакция TagilCity.ru направила официальные запросы в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту и в администрацию ГГО, чтобы узнать, на какой стадии на сегодняшний день находится решение проблемы.

Сюжеты:
ГГО и пригородЭксклюзивЭкология
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ЧерноисточинскканализацияДмитрий ЛетниковГорноуральский городской округ
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