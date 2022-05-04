Выявлен первый случай клещевого энцефалита у ребенка в Свердловской области

Выявлен первый случай клещевого энцефалита у ребенка в Свердловской области
Выявлен первый случай клещевого энцефалита у ребенка в Свердловской области
Сегодня, 17:09Здоровье и экологияФото: 1МI
С начала сезона в Свердловской области зафиксирован первый случай клещевого энцефалита у ребенка. Случай зарегистрирован 4 мая 2022 года.

Всего в этом году с начала сезона от клещей пострадало 442 ребенка.

На сегодняшний день средний показатель по региону — 45,36 на 100 тысяч населения. Это ниже того же показателя 2021 года в 2,4 раза, а также ниже средних показателей за много лет. Всего в области зарегистрировано 1895 случаев нападения клещей на людей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге отмечено 793 случая атаки клещей на местных жителей.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 4 мая 2022 года начнется обработка парков и скверов от клещей.

Сюжеты:
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