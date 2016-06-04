Последствия весеннего паводка на территории завода-музея в Нижнем Тагиле будут ликвидированы
По сообщению Пресс-службы Администрации муниципального образования «Город Нижний Тагил», состоялось выездное совещание Главы Нижнего Тагила Сергея Носова. Основной вопрос, который обсуждался на нем – ликвидация последствий и разрушений, полученных территорией завода-музея во время весеннего паводка.
На совещании обсуждались результаты осмотра территории завода-музея, которая пострадала от затопления во время паводка. Муниципалитет и ЕВРАЗ НТМК договорились о взаимодействии по восстановлению и благоустройству разрушенных объектов.
Весенний сброс воды из Тагильского пруда разрушил бетонные конструкции, пострадала смотровая площадка на «Демидовской набережной». В русле реки скопился крупногабаритный мусор. Все это, по оценке специалистов, потребует средств - в размере 40 миллионов рублей.
Андрей Чушев, и. о. обязанности гл. энергетика ЕВРАЗ НТМК, заявил, что проект восстановления объекта уже находится в стадии разработки.
Сергей Носов поручил руководству управления архитектуры и градостроительства Администрации города принять участие в разработке проекта. Глава Администрации обратил внимание и на то, что необходимо не только восстановить все, что было разрушено, но и сделать территорию завода-музея более привлекательной и для жителей, и для гостей города.
А именно: планируется обустройство 2-х уровневых террас, пешеходные и велосипедные дорожки на участке от плотины до пешеходного моста. Конечно, это повлечет незначительное подорожание, но повысит привлекательность данного объекта для туристов.
Сергей Носов также увидел проект реконструкции здания электростанции, построенной в 2013 году. На следующем заседании градостроительного совета планируется рассмотрение данного вопроса.
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