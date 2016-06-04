Последствия весеннего паводка на территории завода-музея в Нижнем Тагиле будут ликвидированы

На совещании обсуждались результаты осмотра территории завода-музея, которая пострадала от затопления во время паводка. Муниципалитет и ЕВРАЗ НТМК договорились о взаимодействии по восстановлению и благоустройству разрушенных объектов.

Весенний сброс воды из Тагильского пруда разрушил бетонные конструкции, пострадала смотровая площадка на «Демидовской набережной». В русле реки скопился крупногабаритный мусор. Все это, по оценке специалистов, потребует средств - в размере 40 миллионов рублей.

Андрей Чушев, и. о. обязанности гл. энергетика ЕВРАЗ НТМК, заявил, что проект восстановления объекта уже находится в стадии разработки.

Сергей Носов поручил руководству управления архитектуры и градостроительства Администрации города принять участие в разработке проекта. Глава Администрации обратил внимание и на то, что необходимо не только восстановить все, что было разрушено, но и сделать территорию завода-музея более привлекательной и для жителей, и для гостей города.

А именно: планируется обустройство 2-х уровневых террас, пешеходные и велосипедные дорожки на участке от плотины до пешеходного моста. Конечно, это повлечет незначительное подорожание, но повысит привлекательность данного объекта для туристов.

Сергей Носов также увидел проект реконструкции здания электростанции, построенной в 2013 году. На следующем заседании градостроительного совета планируется рассмотрение данного вопроса.