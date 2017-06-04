Летающие теплицы: град выпал в пригороде Нижнего Тагила во время урагана (ФОТО)
4 июня 2017, 19:15Здоровье и экологияАлександра Логинова
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Крупный град выпал в садах под Нижним Тагилом 3 июня, когда в городе бушевал ураган.
Сюжеты: Нижний Тагил
Жители пригорода и садоводы рассказали, что град выпал размером с крупный горох, повредил посадки. От порывов ветра на садовых участках сносило теплицы.
В Нижнем Тагиле от урагана пострадали крыши 95 домов.
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© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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