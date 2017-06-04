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Летающие теплицы: град выпал в пригороде Нижнего Тагила во время урагана (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Летающие теплицы: град выпал в пригороде Нижнего Тагила во время урагана (ФОТО)

4 июня 2017, 19:15Здоровье и экологияАлександра Логинова
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