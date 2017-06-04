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Питание горячее, ЧП нет: детские загородные лагеря Нижнего Тагила обеспечены электричеством
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Питание горячее, ЧП нет: детские загородные лагеря Нижнего Тагила обеспечены электричеством

4 июня 2017, 15:10Здоровье и экологияАлександра Логинова
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