Питание горячее, ЧП нет: детские загородные лагеря Нижнего Тагила обеспечены электричеством
4 июня 2017, 15:10Здоровье и экологияАлександра Логинова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Во всех детских оздоровительных лагерях Нижнего Тагила после урагана все в порядке, об этом сообщил Валерий Суров на заседании штаба по ЧС 4 июня.
Сюжеты: Нижний Тагил
Изначально предполагали, что будет работать полевая кухня, однако во всех лагерях есть электроснабжение, поэтому уже утром все юные отдыхающие тагильчане получили горячие завтраки успокоили родителей Нижнего Тагила в администрации.
Известно, что в лагерях ситуация спокойная, разрушения и происшествия не зафиксированы.
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей